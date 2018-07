Atletismo dos Estados Unidos vai treinar em Juiz de Fora para a Olimpíada

Como os EUA ainda não realizaram sua seletiva nacional, ainda não é possível apontar os atletas que virão ao Brasil. A UFJF não informou, também, se receberá a delegação americana completa, mas disse que, entre os nomes que irão a Minas Gerais está Ashton Eaton, maior nome do decatlo na atualidade.

Também vão ficar na UFJF a seleção masculina de vôlei do Egito e as equipes de atletismo de Canadá, China, Eslováquia, Estônia, Polônia e Qatar. A delegação paralímpica canadense de atletismo também firmou acordo com a instituição. A previsão é de que 330 profissionais utilizem as estruturas da universidade.

A delegação chinesa, com cem integrantes, será a primeira a desembarcar em Juiz de Fora, no dia 22 de julho. A maioria das outras equipes chegará entre os dias 23 de julho e 1.º de agosto. As competições de atletismo serão realizadas apenas na segunda semana da Olimpíada.