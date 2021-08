Atrás da China, Estados Unidos usam contagem alternativa para liderar os Jogos de Tóquio

Passada pouco mais de uma semana da realização dos Jogos de Tóquio, a China surge como líder isolada do quadro de medalhas. Mas essa posição de protagonismo vem despertando polêmica graças a uma contagem alternativa que vem sendo explorada pelos órgãos de comunicação americanos. Eles ranqueiam as nações pelo número total de medalhas e não pelo peso (ouro, prata e bronze), que são conquistadas.

O quadro de medalhas oficial aponta a China em primeiro lugar, seguido pelos Estados Unidos. Sede do torneio, o Japão aparece no terceiro posto.

De acordo com a contagem utilizada pelo Comitê Olímpico Internacional, os chineses lideram a corrida por terem 29 ouros contra o 22 dos americanos. Já pela contagem alternativa dos veículos de comunicação dos Estados Unidos, a troca do primeiro para o segundo colocado se deve pelo fato de a delegação americana ter um total de 64 medalhas, duas a mais que a China.

Essa contagem alternativa vem sendo adotada desde os Jogos de Pequim, em 2008. Naquela edição, a China foi líder do quadro de medalhas pelos critérios do COI.

Os Estados Unidos, no entanto, tiveram mais pódios. Veículos com o peso do New York Times, e emissoras como a NBC adotam essa novo esquema de contagem que acaba colocado os americanos em evidência.

Pelos critérios do Comitê Olímpico Internacional, o Brasil ocupa o 18° lugar com dois ouros, três pratas e cinco bronzes, totalizando dez medalhas no total.

Caso o Comitê Olímpico do Brasil adotasse o esquema americano de contagem, o país ficaria na frente da Croácia (16º), por exemplo, que tem um ouro a mais, porém tem sete medalhas no total. A República Tcheca (13º), quatro ouros, as com um total de oito medalhas, também ficaria atrás do Brasil diante dessa contagem. O país passaria a ser o 15º bi ranking levando em conta o total de medalhas conquistadas.

Essa artimanha despertou reações na web. Muitos internautas criticaram a adoção desse ranking não oficial adotado pelos veículos dos Estados Unidos.