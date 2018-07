Atual campeão, Ferrer confirma presença no Rio Open 2016

A organização do Rio Open confirmou nesta quinta-feira o retorno do espanhol David Ferrer ao torneio brasileiro de nível ATP 500. O atual campeão é o terceiro tenista Top 10 a garantir presença no evento que será disputado no Jockey Club entre os dias 15 e 21 de fevereiro. Antes dele, o compatriota Rafael Nadal e o francês Jo-Wilfried Tsonga asseguraram lugar na chave.

"Estou muito motivado para voltar ao Rio. Fui campeão esse ano e o título significou muito para mim", diz Ferrer, ao recordar a conquista deste ano, sobre o italiano Fabio Fognini. "Eu adoro os fãs brasileiros, o torneio vem crescendo a cada ano e é importante para o meu calendário jogar um torneio grande, no saibro, no início da temporada."

Ferrer também admitiu que não foi apenas o rendimento dentro de quadra que o faz voltar ao Rio. "Tive uma experiência muito especial, de desfilar no carnaval, que nunca vou esquecer", afirma o espanhol de 33 anos, um dos mais experientes do circuito. Ferrer é o quarto tenista com mais vitórias no circuito ainda em atividade.

Os organizadores do Rio Open também comemoraram a volta de Ferrer. "É muito especial para o torneio ter o campeã de volta. O Ferrer é um exemplo de garra, determinação e superação em quadra e os fãs vão poder vê-lo de perto pelo terceiro ano seguido. Com ele, já temos 3 top 10s confirmados e muita coisa boa ainda por vir", declara o diretor do torneio, Luiz Procópio Carvalho.