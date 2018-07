Atual campeão olímpico, Murray é confirmado no Rio-2016

A Associação Olímpica Britânica oficializou nesta sexta-feira a escalação de sua equipe de tênis que disputará os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto. Como era esperado, os irmãos Andy e Jamie Murray vão liderar o time, que terá ainda Johanna Konta e Heather Watson.

Andy vai defender a medalha de ouro conquistada diante de sua torcida, nos Jogos de Londres-2012, na grama do complexo de Wimbledon. Naquela final, ele bateu o suíço Roger Federer, especialista no piso rápido, obtendo um de seus maiores feitos na carreira até agora.

O atual número dois do mundo também jogará nas duplas. Seu parceiro será o próprio irmão Jamie, que é o parceiro habitual do brasileiro Bruno Soares. Há quatro anos, eles não tiveram sucesso. Mas, nas duplas mistas, Andy brilhou ao lado de Laura Robson e conquistou a prata.

Com Robson fora, Andy ainda não confirmou com quem jogará nas duplas mistas. Konta, que se destacou ao alcançar a semifinal do Aberto da Austrália neste ano, desponta como a possível parceira do atual campeão olímpico de simples.

Com estas confirmações, a equipe britânica atinge 122 atletas confirmados na Olimpíada do Rio de Janeiro. Ao todo, a Associação Olímpica Britânica espera contar com 350 esportistas de 23 modalidades diferentes nos Jogos do Rio.