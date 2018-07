Áustria critica Wada por 'anistia' a atletas que testaram positivo para Meldonium

"A anistia parcial para muitos casos de Meldonium é um revés aos esforços para que haja um esporte limpo e livre de doping", afirmou a comissão de ética da Agência Antidoping da Áustria. "Esta decisão é uma afronta aos atletas limpos, que não se dopam e cumprem as regras", acrescentou.

Mais de 170 atletas, a maioria do Leste da Europa, testaram positivo para Meldonium desde que a substância foi proibida em 1º de janeiro. Na semana passada, a Wada explicou que atletas poderiam evitar punições se as amostras coletadas no exame antidoping apresentarem baixa concentração do Meldonium, o que seria uma indicação de que a substância foi proibida.

O Meldonium, também conhecido como mildronato, é uma substância produzida na Letônia para melhorar fluxo sanguíneo e que ajuda a aumentar a resistência, sendo mais comum em países do Leste Europeu e que fizeram parte da União Soviética. Na Rússia, que concentra vários dos casos de doping envolvendo a substância, incluindo o da tenista Maria Sharapova, é formalmente recomendado para problemas cardíacos e era bastante utilizado por atletas de diversas modalidades antes da sua proibicacao pela Wada.