Badminton brasileiro soma vitória no masculino e derrota no feminino na Olimpíada de Tóquio

O badminton brasileiro somou uma vitória e uma derrota, nesta segunda-feira, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ygor Coelho venceu na sua estreia no torneio simples masculino, enquanto Fabiana Silva perdeu na sua primeira partida na competição.

Carioca, de 24 anos, Ygor, atual campeão pan-americano, derrotou Georges Julien Paul, da Ilhas Maurício, por 2 a 0, com parciais de 21/5 e 21/16, em 31 minutos de jogo, válido pelo Grupo I, que conta também com o japonês Kanta Tsuneyama.

Esta é a segunda participação de Ygor em Jogos Olímpicos. Em 2016, ele foi o primeiro brasileiro a participar de uma olimpíada no badminton. Após a Rio/2016, o atleta trocou o Brasil pela Europa para seguir evoluindo no esporte. Desde então, foram duas temporadas na França e três na Dinamarca.

No feminino, Fabiana Silva perdeu para a ucraniana Maria Ulitina por 2 a 0, com parciais de 21/14 e 22/20. O jogo teve duração de 38 minutos. As duas atletas estão Grupo H, que ainda tem a norte-americana Beiwen Zhang.

Medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019, Fabiana disputa pela primeira vez uma olimpíada. Na Rio-2016, a carioca de Niterói, de 32 anos, foi reserva. Ela divide seu tempo também com os estudos, ao ser formada em Educação Física e atualmente faz pós-graduação, com participação em cursos oferecidos pelo Instituto Olímpico Brasileiro (IOB) e pela Federação Internacional de Badminton (BWF).