Barbosa faz últimos cortes, mas mantém alternativa a Iziane com a seleção

Três dias depois do prazo final de inscrição de atletas nos Jogos Olímpicos do Rio, o técnico Antonio Carlos Barbosa finalmente divulgou, nesta quinta, as 12 jogadoras escolhidas por ele para estarem no Rio-2016. O treinador, que estava trabalhando com 14 atletas, cortou a pivô Karina Jacob e a ala Patty.

Esta última, porém, vai continuar treinando com a seleção brasileira em Campinas (SP). Isso porque a também ala Iziane sofreu um edema muscular na panturrilha direita na semana passada e não está conseguindo treinar. A expectativa é de que ela possa disputar a Olimpíada. Mas, caso ocorra um imprevisto, uma alternativa a Iziane já estará a postos. Mudanças na lista, agora, só em caso de lesão.

No comando da seleção apenas desde o fim do ano passado, Barbosa reverteu a renovação que o técnico Luiz Augusto Zanon vinha implementando. Tanto que a média de idade do time na Olimpíada será de 29,2 anos.

O elenco terá as armadoras Adrianinha (37 anos), Joice (29) e Tainá (24); as alas Isabela Ramona (22), Iziane (34), Palmira (32) e Tati (25), além das pivôs Damiris (23), Clarissa (28), Érika (34), Kelly (36) e Nádia (27). Na quarta, Barbosa já havia anunciado o corte da armadora Babi.

Antes do embarque para o Rio, a seleção brasileira ainda fará dois amistosos em Campinas contra Japão, nos dias 27 (quarta) e 29 de julho (sexta), sempre às 20h. Depois, já no Rio, elas jogam contra a Sérvia (2 de agosto, às 10h) e a China (dia 3, às 9h).

Na Olimpíada o Brasil está no Grupo A e faz sua estreia contra a Austrália (6 de agosto, sábado). Depois, encara Japão, Bielo-Rússia, França e Turquia. Os jogos da primeira fase serão disputados na Arena da Juventude, em Deodoro, zona oeste do Rio. A partir das quartas de final, o basquete feminino terá seus jogos na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico.