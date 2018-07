Barcelona diz que CBF aceitou decisão de ter Neymar só nos Jogos

A CBF confirmou na noite desta quarta-feira que Neymar disputará somente os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto. O atacante, assim, está fora da Copa América Centenário, que será realizada entre 3 e 26 de junho, nos Estados Unidos. Em comunicado, a entidade corroborou nota divulgada mais cedo pelo Barcelona, que informara sobre a decisão de liberar o atacante apenas para a Olimpíada. "A Confederação Brasileira de Futebol confirma que o atacante Neymar Jr. disputará apenas os Jogos Olímpicos Rio-2016. A CBF, via seu Departamento de Seleções, propôs alternativas para contar com o atleta também na Copa América Centenário, mas compreendeu as alegações de seu clube para a não-liberação", disse a CBF, em nota.

No fim da tarde, o clube espanhol anunciara que a CBF havia aceitado proposta para que Neymar jogasse apenas no Rio. "O Barcelona agradece à Confederação Brasileira de Futebol e ao seu presidente, Marco Polo Del Nero, por terem aceitado a proposta do clube para que o jogador Neymar só jogue a Olimpíada do Rio de Janeiro", afirmara o clube catalão.

Com estas declarações, o Barcelona encerrou de vez uma queda de braço com a CBF que já durava meses. A entidade brasileira queria contar com Neymar tanto na Copa América Centenário quanto na Olimpíada. Mas o clube espanhol afirmara diversas vezes que pretendia liberar o atleta para apenas uma destas duas competições.

Em razão da resistência do Barcelona, a CBF havia apresentado uma proposta em que planejava a participação de Neymar nas duas competições de forma a poupar o jogador de algumas fases de preparação. Uma das ideias seria contar com o atacante somente a partir das quartas de final da Copa América Centenário. Pelas contas da CBF, Neymar poderia ter até 22 dias de férias, conforme este planejamento. A falta de descanso para o atleta era uma das maiores preocupações do clube espanhol. Para minimizar este receio do Barça, Gilmar Rinaldi, coordenador de seleções da CBF, e o técnico Dunga chegaram a viajar até a Espanha para se reunir com a diretoria do Barcelona. O encontro, contudo, não surtiu efeito.

Nas últimas semanas, a comissão técnica até pediu para Neymar pressionar a direção do clube numa tentativa final de obter sua liberação para as duas competições. O atacante também não teve sucesso. "A CBF agradece o esforço do jogador em ter pretendido disputar as duas competições", disse a entidade, nesta quarta-feira.

Pelas regras da Fifa, o Barcelona é obrigado a liberar Neymar para a Copa América, porque o torneio é disputado em datas Fifa - coincide com a realização da Eurocopa. Para a Olimpíada só há obrigatoriedade para liberar jogadores com menos de 23 anos. Neymar, com 24, poderia ser vetado por seu clube, portanto. Mas Dunga já afirmara que preferia a participação de Neymar nos Jogos Olímpicos caso fosse necessário optar por uma ou outra competição. O fato de competir em casa e a busca pela almejada medalha de ouro seriam as principais motivações do treinador para escolher o Rio-2016, em detrimento da Copa América Centenário. Por essa razão, a CBF chegou ao acordo com o Barcelona para contar com o atleta no Rio, em agosto.