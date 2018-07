BC anuncia lançamento do último conjunto de moedas para o Rio 2016

O Banco Central anunciou que o quarto e último conjunto de moedas comemorativas para os Jogos Olímpicos será lançado sexta-feira, no Rio de Janeiro. Com o lançamento do último pacote de nove moedas, a coleção completa terá 36 unidades.

Além das moedas especiais de ouro e prata, o BC colocará quatro unidades em circulação no mercado, sendo que essas homenageiam o boxe olímpico e a natação paralímpica. Para os colecionadores, a compra do conjunto estará disponível no site do Banco do Brasil e em agências bancárias nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Recife (PE), Salvador (BA), Belém (PA), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Porto Alegre (RS).

Confira algumas das moedas lançadas pelo BC: