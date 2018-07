BC estima que gastos de estrangeiros na Olimpíada gerem incremento de US$ 200 mi

O chefe do departamento econômico do Banco Central (BC), Tulio Maciel, disse há pouco que a autoridade monetária espera um incremento de US$ 200 milhões com gastos de estrangeiros no Brasil em função da realização da Olimpíada, que acontece entre os dias 5 e 21 de agosto, no Rio.

O valor é muito inferior ao registrado na Copa do Mundo de 2014, quando ficou próximo a US$ 900 milhões, segundo o técnico. De acordo com a estimativa, o valor impactará o resultado das contas de julho, agosto e setembro.

Maciel argumentou que o fato de o evento ser quase todo centralizado no Rio de Janeiro pode explicar a estimativa menor. O número foi calculado levando em conta os resultados apresentados nos países-sede das últimas três edições dos Jogos Olímpicos - no caso, Grécia (Atenas-2004), China (Pequim-2008) e Inglaterra (Londres-2012).

Ele ressaltou que esse valor será adicional ao que normalmente é registrado de gastos no País. "A cidade do Rio de Janeiro já tem um fluxo permanente", lembrou.