Beltrame quer forças armadas nas ruas do Rio na Olimpíada

RIO - O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, afirmou na tarde desta quinta-feira, 19, que vai pedir o apoio das Forças Armadas durante a realização da Olimpíada, em agosto, para o policiamento "em determinados locais" da cidade. O anúncio foi feito após visita do ministro da Defesa, Raul Jungmann, no Centro Integrado de Comando e Controle, no centro do Rio.

Com a medida, Beltrame pretende liberar PMs para atividades de segurança pública em outros pontos do Rio. O secretário afirmou que os locais onde os militares ficarão posicionados ainda serão definidos em conjunto com o comando da Polícia Militar. Beltrame não adiantou se as Forças Armadas serão usadas para ocupar favelas, sobretudo as que estão localizadas nas proximidades de vias expressas, por onde passaram delegações e chefes de Estado. "Estou muito satisfeito com a presença do ministro e com a garantia de apoio que foi dada", disse.

O ministro reafirmou que as Forças Armadas estão preparadas para atuar no Rio. Jungmann tem reunião marcada para amanhã com o governador Francisco Dornelles, ocasião em que devem tratar do assunto. No entanto, o ministro disse que Dornelles tem que submeter o pedido ao presidente em exercício, Michel Temer.

Em evento durante a manhã, Jungmann havia anunciado que a organização dos jogos contará com todo o efetivo de 9,6 mil homens da Força Nacional de Segurança, conforme havia sido previsto.