Bicampeão olímpico do Casaquistão perde medalhas no levantamento de peso

Um dos nomes mais famosos do levantamento de peso, o casaque Ilya Ilyin teve cassadas nesta quarta-feira suas duas medalhas de ouro conquistadas nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008 e Londres-2012. Ele foi punido por doping em amostras que passaram por novos testes, seguindo nova política do Comitê Olímpico Internacional (COI) de reexaminar amostras antigas dos atletas.

Ilyin se sagrou campeão olímpico na categoria até 94kg em Pequim e Londres - ele não competiu na Olimpíada do Rio de Janeiro. Além da perda das medalhas, o atleta deve sofrer longa suspensão da Federação Internacional de Levantamento de Peso. "Eu estou em choque hoje, obviamente em choque. Estou pensando se vou recorrer", declarou o casaque.

Ilyin teve constatada em suas amostras os esteroides estanozolol e turinabol, substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês). As amostras foram recolhidas em Pequim e Londres e foram analisadas por novo sistema tecnológico, que detectou a presença dos esteroides. Ao todo, o COI já analisou novamente cerca de 1000 amostras destas edições dos Jogos.

O atleta é uma das maiores celebridades do levantamento de peso, com mais de 400 mil seguidos no Instagram, rede social de compartilhamento de fotos. Era o único casaque com duas medalhas de ouro em Olimpíadas.