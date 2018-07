Bicampeão olímpico do decatlo, Ashton Eaton anuncia aposentadoria

O bicampeão olímpico do decatlo (Londres-2012 e Rio-2016) Ashton Eaton, dos Estados Unidos, anunciou sua aposentadoria nesta quarta-feira. Em nota oficial divulgada no seu site, ele afirmou que fez tudo o que pôde pelo esporte. Sua mulher, a canadense Brianne Theisen-Eaton, medalhista de bronze no heptatlo na última edição dos Jogos Olímpicos, também revelou que vai encerrar a carreira.

"Eu dei tudo pelo decatlo. Eu fiz tudo o que pude. Muito obrigado pelos melhores tempos da minha vida. Estou me aposentando", escreveu Ashton Eaton, de 28 anos, em sua conta do Twitter. Além das duas medalhas de ouro olímpicas, o norte-americano é recordista mundial tanto indoor quanto outdoor no decatlo.

"Francamente, não há muito mais o que eu possa fazer no esporte. Eu entreguei os anos da minha vida mais robustos fisicamente à descoberta e perseguição dos meus limites nesta área", comentou o agora ex-atleta.

Já Brianne também é dona de duas medalhas de prata em Mundiais de Atletismo (Moscou-2013 e Pequim-2015). No Mundial Indoor de 2016, em Portland (cidade natal de Ashton), os dois alcançaram o lugar mais alto do pódio. No entanto, o feito não se repetiu na Olimpíada, pois ela foi derrotada no heptatlo pela belga Nafissatou Thiam e pela britânica Jessica Ennis-Hill.

"Nos últimos quatro anos, eu dei tudo o que pude. Eu coloquei minha vida de lado", explicou a agora multiatleta aposentada. "O atletismo virou a prioridade à frente de qualquer outra coisa", acrescentou.

Brianne acredita que não poderia evoluir na modalidade e, portanto, deveria parar de competir. "Eu não tenho mais a paixão pelo atletismo ou pelo heptatlo que tinha antes, pois eu sei que não posso avançar mais no esporte. Eu fiz o meu melhor e me nego a voltar 'meia-boca' para as competições, porque eu amo e respeito demais esse esporte. Por isso, resolvi me aposentar", escreveu.