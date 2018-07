Bicampeão olímpico Gebreselassie vira presidente da Federação Etíope de Atletismo

Um dos maiores nomes na história do atletismo, Haile Gebreselassie foi eleito neste sábado o presidente da Federação Etíope da modalidade. Bicampeão olímpico nos 10.000m, em Atlanta-1996 e Sydney-2000, o ex-fundista também conquistou quatro títulos mundiais na prova.

"Eu me sinto muito honrado por ter sido eleito presidente da Federação Etíope de Atletismo. Vou trabalhar para um grande futuro do atletismo na Etiópia!", comemorou o irreverente ex-atleta em sua conta no Twitter.

"Ganhei muita experiência ao decorrer de minha carreira esportiva e agora é a hora de colocá-la à disposição do meu país e do esporte", comentou Gebreselassie, que endossou protestos de atletas etíopes antes dos Jogos Olímpicos do Rio-2016.

Há cinco meses, Gebreselassie se mostrou contra a entidade que agora preside por conta da política de seleção dos atletas para a Olimpíada. A Federação Etíope de Atletismo deixou de fora da equipe olímpica da maratona o fundista Kenenisa Bekele, que foi campeão mundial e olímpico dos 5.000m e 10.000m.