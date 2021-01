Bill Gates avalia que realização da Olimpíada de Tóquio depende do avanço da vacinação no mundo

O empresário americano Bill Gates afirmou que o destino dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 depende diretamente do andamento das campanhas de vacinação contra a covid-19 no mundo. "Acredito que será necessário acompanhar o avanço" da distribuição das vacinas ao longo dos próximos meses, e sua produção, avaliou o bilionário, em entrevista à agência de notícias japonesa Kyodo, nesta quarta-feira.

A menos de seis meses para a cerimônia de abertura, os Jogos de Tóquio, adiados em um ano devido à pandemia da covid-19, continuam ameaçados em decorrência do ressurgimento global do coronavírus e à circulação de variantes potencialmente mais perigosas. "Acho que ainda é possível (realizar os Jogos conforme planejado), se as coisas correrem bem", acrescentou o empresário, que promove e financia campanhas de vacinação em países em desenvolvimento por meio da Fundação Bill e Melinda Gates.

Leia Também Vacinação de atletas divide participantes dos Jogos Olímpicos de Tóquio

O Japão vive atualmente sua pior onda de infecções desde o início da pandemia, forçando o governo a decretar, no início de janeiro, um novo estado de emergência em onze regiões do país, incluindo a capital Tóquio. Por isso, médicos alertam que o sistema de saúde corre o risco de entrar em colapso, especialmente se os Jogos aumentarem o número de casos com a circulação de pessoas.

Pesquisas recentes feitas no país mostraram que a opinião pública japonesa está cada vez menos favorável à realização dos Jogos em julho deste ano. O presidente da Associação Médica Japonesa, Toshio Nakagawa, alertou, na semana passada, para os riscos de receber espectadores estrangeiros. Nas atuais circunstâncias, seria "impossível" dar-lhes atenção médica em caso de covid-19.

Apesar das circunstâncias, o governo japonês espera que 10.000 médicos e enfermeiros sejam mobilizados para a realização da disputa, que acontece entre os dias 23 de julho a 8 de agosto. O COI já informou que os Jogos não serão adiados novamente. Qualquer decisão nesse sentido, será para o seu cancelamento.