Bimba vai mal no Mundial da classe RS:X e fica longe do pódio

Como cada classe organiza seu Mundial a partir das suas próprias regras, na RS:X o Mundial tem o mesmo número de regatas para todos os competidores. Por isso, no sábado, Bimba participa de mais uma regata, que não vai alterar de forma significante sua a classificação final.

Em Israel, ele só conseguiu velejar entre os melhores em uma regata. Quando os 41 primeiros colocados foram reunidos numa mesma flotilha, o brasileiro conseguiu no máximo um 16.º lugar em seis regatas. Com 142 pontos perdidos, aparece muito distante do último barco que avançou à medal race, marcando 84.

Campeão mundial em 2007, em Portugal, Bimba ainda foi quinto colocado na Olimpíada de Pequim, em 2008, e quarto no Mundial de 2013, realizado em Búzios (RJ), onde ele treina diariamente. Nas últimas duas edições, entretanto, não foi bem. Ficou em 15.º no Mundial de Vela de Santander (Espanha), em 2014, e em 31.º no Mundial de RS:X do Omã, em outubro passado.

Entre as mulheres, Patricia Freitas também não avançou à medal race, mas teve uma campanha melhor do que a de Bimba, por enquanto no 17.º lugar, com 109 pontos perdidos. A Polônia chega à regada da medalha liderando tanto no masculino quanto no feminino. No total, são cinco poloneses brigando diretamente por medalha.

Tanto Bimba quanto Patrícia Freitas foram convocados para a Olimpíada pela CBVela já no ano passado. Bruna Martinelli e Gabriel Bastos também estão no Mundial, em 31.º e em 72.º lugares, respectivamente.