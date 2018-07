Bimba volta a ir mal e fecha segundo dia do Mundial de RS:X em 25º Líder do ranking mundial, Ricardo Winicki Santos, o Bimba, segue decepcionando no Mundial de RS:X, que está sendo disputado em Al-Mussanah, em Omã. Nesta terça-feira, no segundo dia de competições no Golfo Pérsico, o brasileiro teve um 10.º lugar como melhor resultado em três regatas, perdeu sete lugares e caiu para a 25.ª colocação.