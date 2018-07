Binstock/Schachter se classifica ao Rio-2016 e será 1º rival de Alison/Bruno Os canadenses Josh Binstock e Sam Schachter serão os primeiros adversários do vôlei de praia brasileiro nos Jogos do Rio. Foi o que ficou definido neste sábado, quando eles venceram o jogo que definiu a segunda dupla masculina do Canadá que vai participar da Olimpíada.