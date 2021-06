O presidente Jair Bolsonaro não deverá ir aos Jogos Olímpicos de Tóquio, entre 23 de julho e 8 de agosto. Nas últimas três edições da Olimpíada, o presidente do Brasil à época sempre esteve presente à cerimônia de abertura: Luiz Inácio Lula da Silva (Pequim-2008), Dilma Rousseff (Londres-2012) e Michel Temer (Rio-2016).

Leia Também Bolsonaro nega que tenha pedido para mudar técnico da seleção brasileira

"A informação que temos é de que o ministro da Cidadania, João Roma, é que vai representar o governo. O secretário especial de Esportes, Marcelo Magalhães, também deverá estar em Tóquio", disse ao Estadão o diretor-geral do COB (Comitê Olímpico do Brasil), Rogério Sampaio.

Em janeiro, Bolsonaro se encontrou com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Motegi Toshimitsu, e foi convidado para a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Procurada pela Estadão, a Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social) da Presidência da República informou ainda não ter a confirmação da ausência do presidente na Olimpíada.

O Japão tem pedido aos governos estrangeiros que reduzam o tamanho de suas delegações. Aos chefes de Estado, por exemplo, foi solicitado o máximo de 11 acompanhantes. Os principais já foram convidados para a festa de abertura marcada para dia 23 de julho. O COI não informou quem já confirmou presença.

Integrantes da delegação brasileira que viajarão para Tóquio estão sendo vacinados desde o mês passado. São 1.814 credenciados, entre atletas, comissões técnicas, jornalistas e árbitros, incluídos no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização. Bolsonaro, 66 anos, já poderia ter sido vacinado pela faixa etária, mas optou por ainda não ser imunizado.