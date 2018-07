Bolt abre ano olímpico com vitória nos 100m nas Ilhas Cayman

O jamaicano Usain Bolt iniciou na noite deste sábado o seu ano olímpico, nas Ilhas Cayman, vencendo a prova dos 100 metros do Cayman Invitational com um tempo considerado modesto para o homem mais rápido do mundo. Ele ficou com o ouro ao cravar 10s05 em uma disputa na qual não teve nenhum concorrente de peso na pista.

Essa foi a primeira competição oficial disputada por Bolt nesta temporada, sendo que ele não participava de uma prova dos 100m desde agosto do ano passado, quando se sagrou tricampeão mundial com o tempo de 9s79, em Pequim, na China.

Tricampeão olímpico das provas dos 100m, 200m e 4x100m, o astro jamaicano acabou vencendo a prova deste sábado com certa tranquilidade, apesar do tempo inexpressivo para os seus parâmetros. O segundo colocado foi o norte-americano Dentarus Locke, com 10s12, enquanto o terceiro lugar ficou com o também jamaicano Kemar Bailey Cole, com 10s18.

Locke tem como melhor marca pessoal nos 100m o tempo de 9s96, mas só obrigou Bolt a se esforçar um pouco mais nos metros finais para assegurar o ouro e confirmar a condição de favorito disparado desta disputa.

De qualquer forma, Bolt iniciou com vitória a sua série de competições que visam principalmente os Jogos Olímpicos do Rio, em agosto, quando será uma das principais estrelas do evento realizado no Brasil. No próximo dia 20, ele também estará presente na prova dos 100m do Meeting de Ostrava, na República Checa.

Recordista mundial dos 100m e dos 200m, Bolt também tem prevista em sua agenda a participação na etapa de Londres da Diamond League, no dia 22 de julho, duas semanas antes da abertura dos Jogos do Rio, marcados para acontecer entre 5 e 21 de agosto.