Usain Bolt confirma participação na prova dos 100m do Meeting

Grande candidato a ser uma das principais estrelas a conquistarem feitos na Olimpíada de 2016, em agosto, no Rio, Usain Bolt teve a sua participação confirmada nesta terça-feira na prova dos 100 metros do Meeting de Ostrava, na República Checa, no próximo dia 20 de maio.

Ao oficializarem a participação do dono de seis medalhas de ouro olímpicas, os organizadores checos destacaram que a competição irá marcar a segunda participação do jamaicano em um evento na temporada, depois de o astro iniciá-la menos de uma semana antes, no dia 14 de maio, no Cayman Invitational, competição realizada em Georgetown, principal centro comercial do paraíso (fiscal e natural) que são as Ilhas Cayman.

Esta será a oitava vez que Bolt irá disputar o Meeting de Ostrava, que faz parte do IAAF World Challenge. No ano passado, depois de superar uma série de lesões que atrapalharam o seu desempenho em 2014, o velocista abriu sua temporada europeia justamente na competição checa, na qual venceu a prova dos 200 metros com o tempo de 20s13.

Naquela ocasião, Bolt acabou optando por não participar da prova dos 100 metros em Ostrava, que acabou sendo vencida pelo também jamaicano Asafa Powell, com o tempo de 10s04.

Recordista mundial dos 100m e dos 200m, Bolt também tem prevista em sua agenda a participação na etapa de Londres da Diamond League, no dia 22 de julho, duas semanas antes da abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, marcados para acontecer entre 5 e 21 de agosto.