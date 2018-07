Bolt revela que sofreu com cansaço e nervosismo antes de iniciar prova preferida

A marca de 20s28 que o jamaicano Usain Bolt marcou nas eliminatórias desta terça-feira - apenas o 15º tempo na classificação geral - foi o resultado da combinação entre nervosismo e cansaço. Um dia antes da disputa das semifinais de sua prova preferida, os 200 metros, o corredor também está incomodado com o calor.

"Eu estava nervoso porque os 200 metros são meu evento favorito e eu não queria ficar fora da próxima fase. É a sessão da manhã, e eu não sou um cara muito matinal. Estou um pouco cansado, mas isso já era esperado. Vejo muitos caras jovens tentando correr rápido na eliminatória, mas, para mim, o mais importante é vencer a disputa. Não corri muito sério", afirmou o jamaicano, em uma rápida entrevista após as baterias classificatórias desta terça-feira.

Depois de conquistar o ouro olímpico nos 100 metros, o jamaicano mostrou tranquilidade. O campeão venceu sua bateria dosando o ritmo. Na semifinal, que será realizada na noite desta quarta-feira, a partir das 22 horas, o atleta terá a companhia dos favoritos da prova, que também se pouparam na primeira fase eliminatória. São eles: Yohan Blake (3º geral), Nickel Ashmeade (4º), Justin Gatlin (22º), Andre de Grasse (1º) e Lashawn Merritt (4º).

Após as semifinais desta quarta-feira, a final dos 200 metros está marcada para acontecer na quinta, às 22h30, no Engenhão, onde esperar voltar a se consagrar após ter se tornado, no Rio, o primeiro tricampeão olímpico da história dos 100m.

PARTICIPE