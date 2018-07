Bolt segura o ritmo, vence eliminatória e avança às semifinais dos 200m

Dois dias depois de conquistar o ouro olímpico nos 100 metros, o jamaicano Usain Bolt iniciou a disputa dos 200m, sua especialidade, com tranquilidade. Dosando o ritmo, o astro venceu sua bateria com o tempo de 20s28 e vai disputar as semifinais nesta quarta-feira.

Na classificação geral, Bolt ficou apenas com o 15º tempo. Os principais objetivos do jamaicano na prova são conquistar o segundo ouro nesta edição dos Jogos Olímpicos e bater seu próprio recorde mundial (19s19).

A exemplo do que havia acontecido na disputa dos 100m, as aparições de Bolt no telão do estádio do Engenhão também foram saudadas pelo público na manhã desta terça-feira, principalmente na entrada dos atletas na pista e também no anúncio dos nomes dos competidores. Ele cruzou os braços e retribuiu.

O público, no entanto, foi mais contido do que no domingo. Depois que o jamaicano colocou o dedo nos lábios pedindo silêncio, o estádio obedeceu. Sem enfrentar seus principais rivais, o jamaicano dominou a prova sem dificuldades. Antes de terminar a disputa, olhou para os lados duas vezes para confirmar a liderança.

Os principais favoritos venceram sua baterias e se classificaram com facilidade às semifinais. O norte-americano Justin Gatlin, medalha de prata nos 100m, dominou a prova e se classificou em primeiro lugar na sua série com o tempo de 20s42. O melhor tempo do dia foi canadense Andre De Grasse, bronze nos 100m, com 20s09. O segundo foi o espanhol Bruno Hortelano com 20s23.

Todos os brasileiros que participaram das eliminatórias dos 200m foram eliminados. Jorge Vides foi o 33º colocado na classificação geral, com 20s50, Bruno Lins terminou em 43º, com 20s59, e Aldemir da Silva Junior ficou em 61º, com 20s80.

