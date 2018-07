Boxeador australiano critica Vila Olímpica: 'Que piada'

Após a delegação australiana alegar que a Vila Olímpica não era segura para receber os atletas e se retirar para hotéis no Rio, Daniel Lewis, boxeador que irá participar dos Jogos Olímpicos, criticou as condições do local em sua rede social.

O boxeador publicou o seguinte comentário: "Que piada... Atleta de elite representando o seu país no mais alto nível e é isso que o mundo tem para oferecer", numa referência às condições encontradas na Vila Olímpica. Com a frase, o lutador incluiu uma reportagem australiana que repercutiu o episódio deste domingo.

Com 22 anos, Daniel Lewis fará sua estreia em Olimpíada e é uma das promessas da Austrália na modalidade. Ele compete na categoria super médio, que aceita até 75kg. De acordo com representantes da delegação da Austrália, o time ficará em hotéis no Rio por mais dois ou três dias, até que os quartos sejam reformados e que, segundo eles, ofereçam melhores condições para atletas.