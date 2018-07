Brasil, Argentina, México e Japão encabeçam grupos do futebol no Rio

Com as 26 seleções participantes dos torneios masculino e feminino de futebol da Olimpíada definidas, a Fifa divulgou nesta sexta-feira como ficou a divisão das equipes nos potes para o sorteio, que será realizado na próxima quinta-feira, no Maracanã. E as seleções da Argentina, do México e do Japão estão ao lado do Brasil no Pote 1, destinado aos cabeças de chave da competição masculina.

A Fifa explicou que a divisão das seleções nos potes para o torneio masculino foi definida através de um ranking que levou em consideração o desempenho das seleções nas últimas cinco edições dos Jogos Olímpicos, com as disputas mais recentes tendo um peso maior. Além disso, as equipes que venceram os torneios classificatórios continentais receberam um bônus.

Sede da Olimpíada, o Brasil já sabe até que vai ser o cabeça de chave do Grupo A. As outras seleções que vão liderar grupos são a Argentina, campeã olímpica em 2004 e 2008 e vencedora do Sul-Americano Sub-20 de 2015, o México, campeão olímpico em 2012 e que ganhou o torneio classificatório da Concacaf, e o Japão, que levou neste ano o título da Copa da Ásia Sub-23.

O Pote 2 do sorteio conta com Nigéria, Coreia do Sul, Honduras e Iraque. O Pote 3 é composto por Suécia, Fiji, Portugal e África do Sul. Já o Pote 4 possui Argélia, Colômbia, Dinamarca e Alemanha. Mas a seleção colombiana não enfrentará o Brasil na primeira fase, pois um mesmo grupo não pode ter duas seleções da mesma confederação - a determinação também vale para o torneio das mulheres.

A competição feminina do futebol na Olimpíada do Rio será disputada por 12 seleções divididas em três grupos. O Brasil é um dos cabeças de chave, já estando definido que vai liderar o Grupo E. As outras duas equipes presentes ao Pote 1 são as seleções da Alemanha e dos Estados Unidos.

Para dividir as equipes classificadas aos Jogos do Rio em potes, a Fifa utilizou a última edição do seu ranking, divulgada em 25 de março. Assim, norte-americanas e alemãs, primeira e segunda colocada, respectivamente da lista, se juntam ao país-sede Brasil como cabeças de chave.

O Pote 2 do torneio feminino conta com França, Austrália e Suécia. O Pote 3 será composto por Canadá, China e Nova Zelândia. Já o Pote 4 possui as seleções da Colômbia, da África do Sul e do Zimbábue.