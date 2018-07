Brasil abre Pan de Handebol com vitória de 54 a 14 sobre o Paraguai

Garantido na Olimpíada, o Brasil tem dois rivais nas Américas no handebol masculino: Argentina e Chile. A estreia no Campeonato Pan-Americano, sábado à noite, em Buenos Aires (Argentina), não foi contra nenhum deles. Oportunidade para um atropelo da seleção brasileira: 54 a 14 sobre o frágil Paraguai. Chiuffa foi o artilheiro, com 11 gols, enquanto Borges anotou nove. No total, 12 jogadores marcaram gols para o Brasil

"Na estreia sempre é importante que hajam poucos erros. Às vezes é difícil manter a concentração, mas hoje (sábado) conseguimos isso. Fomos alternando diferentes coisas que havíamos trabalhado durante os treinamentos e acho que foi um bom trabalho para todos nós", elogiou o técnico espanhol da seleção brasileira, Jordi Ribera.

Até chegar à semifinal, provavelmente contra Chile ou Argentina, o Brasil ainda fará mais quatro jogos contra rivais inexpressivos: Porto Rico (neste domingo), Colômbia (segunda), EUA (quarta) e Uruguai (quinta). A ideia é aproveitar a oportunidade para avaliar todos os jogadores do elenco, já pensando na Olimpíada. Os três primeiros do Pan se classificam ao Mundial de 2017.