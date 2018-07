Brasil atropela Bulgária e vence mais uma na Liga Mundial

A seleção brasileira masculina de vôlei não tomou conhecimento da Bulgária e venceu fácil o seu sexto compromisso na Liga Mundial, alcançando seu quinto triunfo. Neste sábado, os comandados do técnico Bernardinho atropelaram os europeus por 3 sets a 0 (25/14, 25/21 e 25/12), em uma hora e meia de jogo em Belgrado, na Sérvia.

Ao encerrar sua participação na segunda semana, o Brasil tem 15 pontos, uma vez que também venceu EUA, Irã (duas vezes) e Argentina. A única derrota foi para a Sérvia, quinta-feira. Só os sérvios estão invictos.

Por outro lado, a Bulgária ainda não venceu. A equipe, que não vai à Olimpíada, está em reformulação e é um dos sacos de pancada da Liga Mundial. O Brasil não desperdiçou a oportunidade e ganhou fácil, mesmo com um time misto.

Bernardinho escalou Bruno, Eder, Wallace, Serginho, Mauricio Souza, Lucarelli e Mauricio Borges, aproveitando para testar Eder e, principalmente, os dois xarás, que são fortes candidatos a serem cortados do elenco que vai à Olimpíada.

A seleção brasileira dominou todo o primeiro set, indo para o primeiro tempo técnico vencendo por 8/3. A vitória na parcial, por 25/14, foi tranquila. A Bulgária só assustou no segundo set, chegando a liderar por 19/18. Mas o bloqueio e o saque funcionaram bem e o Brasil fez 2 a 0. No terceiro set, a Bulgária até equilibrou o jogo nos primeiros pontos, mas depois o time brasileiro deslanchou.

Com 15 pontos, Wallace foi o brasileiro que mais pontuou. Maurício Borges, com 14, e Maurício Souza, com 11, também foram bem. O central, aliás, acertou todos os seus sete ataques e ainda fez dois pontos de saque.

Na semana que vem, o Brasil joga em Nancy, na França. Enfrenta França e Polônia, dois times que estarão no Rio-2016, e também a Bélgica.