Brasil bate Canadá e fica com bronze no vôlei sentado na Paralimpíada

A seleção feminina do Brasil demonstrou grande poder de reação para ficar com a medalha de bronze no vôlei sentado nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. As brasileiras triunfaram por 3 sets a 1 (25-15, 24-26, 26-24 e 25-14)

No primeiro set, o Brasil dominou, se aproveitando muito dos erros do Canadá e do bloqueio e triunfou por boa vantagem. No segundo, o Canadá melhorou no ataque e chegou a abrir 24 a 19 - o Brasil foi buscar o empate, mas as canadenses conseguiram fechar o set em 26 a 24.

O terceiro set foi fundamental para o triunfo do Brasil: o Canadá chegou a estar vencendo por 20 a 15, mas as brasileiras foi buscar, empatou em 22 a 22 e, por fim, conseguiu fechar em 26 a 24. Com o lado psicológico pendendo para o lado verde e amarelo, o Brasil voltou a dominar o quarto set, manteve uma grande vantagem e venceu por 25 a 14.

Brasil e Canadá já haviam se enfrentado antes em Tóquio: na estreia de ambas as equipes na fase de grupos, as duas seleções fizeram um jogaço, que terminou com vitória brasileira por 3 sets a 2. Na sequência, o Brasil superou o Japão e a Itália por 3 sets a 0. Na semifinal, acabou perdendo para os Estados Unidos por 3 sets a 0, e, agora, levou a medalha de bronze com nova vitória.

A seleção masculina também jogou pelo bronze nesta madrugada, mas acabou derrotada pela Bósnia, prata no Rio e líder do ranking mundial, por 3 sets a 1 (23-25, 25-19, 25-18, 25-11).