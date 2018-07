Brasil busca medalha logo na primeira prova dos Jogos Paralímpicos

As disputas dos Jogos Paralímpicos do Rio-2016 começam nesta quinta-feira e o Brasil tem grandes chances de conquistar uma medalha logo na primeira delas. A partir das 10h, Odair Santos disputa a final dos 5.000 metros T11 (cego total) e entra como favorito. No início da noite, a expectativa recai sobre o nadador Daniel Dias, que deve encarar sua primeira final dentre as nove provas que pretende disputar nos Jogos.

Ao todo, o Brasil disputará sete modalidades nesta quinta. Haverá atletas do País em provas de atletismo, basquete em cadeira de rodas, goalball, natação, judô, tênis de mesa e futebol de 7. Dessas, atletismo, judô e natação já terão definição de medalhas. Nos 5.000 metros, Odair entra com a melhor marca entre os dez competidores. O brasileiro de 35 anos tem o tempo de 15min16s82, quase dez segundos mais veloz que o principal concorrente, o chileno Cristian Valenzuela (15min26s26).

Um dos principais nomes do paralimpismo brasileiro, Daniel Dias disputa a eliminatória dos 200 metros livre a partir das 11h31. Caso se classifique, ele fará a final à noite, às 19h59.

Atletismo

Manhã:

10h – 5000m masculino T11 (final) – Odair Santos

10h25 – Salto em distância masculino F11 (final) – Ricardo Costa

10h35 – Arremesso de peso masculino F12 (final) – Caio Vinícius e Alessandro Rodrigo

10h22, 10h31, 10h40 e 10h49 – classificatórias da prova de 100m rasos feminino T11 – Terezinha Guilhermina, Jerusa Santos e Lorena Spoladore.

10h57, 11h05, 11h13 e 11h21 – classificatórias da prova de 100m rasos feminino T12 – Alice Correa

Tarde/Noite:

17h33 – Arremesso de peso feminino F57 (final) – Roseane Santos

17h47 – Arremesso de peso masculino F41 (final) – Jonathan Souza

18h09 – Lançamento de disco masculino F37 (final) – João Victor

18h11 – Salto em distância feminino T47 (final) – Sheila Finder

17h30 e 17h37 – classificatórias da prova de 100m rasos feminino T36 – Tascitha Cruz

17h45 e 17h52 - classificatórias da prova de 100m rasos masculino T44 – Alan Fonteles e Renato Cruz

18h13 e 18h21 - classificatórias da prova de 400m rasos masculino T20 – Daniel Tavares

19h19 e 19h27 - classificatórias da prova de 100m rasos masculino T13 – Gustavo Henrique e Kesley Josué

20h05 e 20h12 - classificatórias da prova de 100m rasos feminino T38 – Verônica Hipólito e Jenifer Martins

Basquete em CR

12h15 - Brasil x Argentina (feminino)

15h15 - Brasil X EUA (masculino)

Futebol de 7

10h - Brasil x Grã-Bretanha

Goalball

9h - Brasil X Suécia (masculino)

10h15 - Brasil x EUA (feminino)

Judô

A partir de 10h:

Até 48 kg – Quartas de final - Karla Cardoso (BRA) x Yuliya Halinska (UCR)

Até 52 kg – Quartas de final - Michele Ferreira (BRA) x Ramona Brussig (ALE)

Até 60 kg – Oitavas de final – Rayfran Mesquita (BRA) x Uugankhuu Bolormaa (MGL)

Até 66 kg – Oitavas de final - Halyson Bôto (BRA) x Miguel Vieira (POR)

Natação

Classificatórias (manhã):

9h30 – 100m costas masculino S6 – Talisson Glock

9h46 – 400m livre masculino S8 – Caio Oliveira

10h01 – 400m livre feminino S8 – Cecília Jerônimo de Araújo

10h17 – 100m peito masculino SB9 – Ruan Felipe Lima de Souza e Lucas Lamente Mozela

10h42 – 100m livre feminino S3 – Maiara Regina Pereira Barreto

10h54 – 100m costas masculino S14 – Felipe Vila Real

11h10 – 100m borboleta masculino S13 – Thomaz Rocha Matera

11h31 – 200m livre masculino S5 – Daniel Dias

11h43 – 200m livre feminino S5 – Joana Maria Silva e Susana Schnarndorf Ribeiro

11h56 – 100m costas masculino S7 – Italo Pereira

Finais (tarde) *caso se classifiquem

17h30 – 100m costas masculino S6 – Talisson Glock

17h44– 400m livre masculino S8 – Caio Oliveira

17h54 – 400m livre feminino S8 – Cecília Jerônimo de Araújo

18h05 – 100m peito masculino SB9 – Ruan Felipe Lima de Souza e Lucas Lamente Mozela

18h41 – 100m livre feminino S3 – Maiara Regina Pereira Barreto

19h04 – 100m costas masculino S14 – Felipe Vila Real

19h32 – 100m borboleta masculino S13 – Thomas Rocha Matera

19h59 – 200m livre masculino S5 – Daniel Dias

20h08 – 200m livre feminino S5 – Joana Maria Silva e Susana Schnarndorf Ribeiro

20h32 – 100m costas masculino S7 – Italo Pereira

Tênis de mesa

12h20 - 1ª fase Classe 5 – Claudiomiro Segatto (BRA) x Valentin Baus (ALE)

13h40 - 1ª fase Classe 4 – Joyce Oliveira (BRA) x Borislava Peric-Rankovic (SRB)

16h - 1ª fase Classe 1 – Aloisio Lima (BRA) x Chang Ho Lee (COR)

16h - 1ª fase Classe 10 – Bruna Alexandre (BRA) x Andrea McDonnel (AUS)

16h40 - 1ª fase Classe 10 – Carlos Carbinatti (BRA) x Jose Manuel (ESP)

18h - 1ª fase Classe 7 – Israel Pereira Stroh (BRA) x Will Bayley (GBR)