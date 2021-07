Brasil começa melhor, mas perde para Noruega por 27 x 24 na estreia do Handebol

A equipe masculina brasileira de handebol entrou na quadra do estádio Yoyogi, para a estreia na Olimpíada-2020, ciente de que a vitória seria uma tarefa difícil. A Noruega, que tem tradição no handebol — a seleção feminina é bicampeã olímpica — é uma das favoritas a conquistar um lugar no pódio. Recentemente, ambas as equipes se enfrentaram no Pré-olímpico e, na ocasião, os noruegueses, atuais vice-campeões mundiais, saíram vitoriosos. Na noite desta sexta-feira, os noruegueses confirmaram o favoritismo e venceram os brasileiros por 27 a 24. Os europeus, contudo, não foram melhores durante todo o jogo.

O jogo começou com as duas equipes neutralizando os ataques adversários, e conseguindo manter o zero no placar até os 5 minutos do primeiro tempo. Antes de Vini abrir o marcador para o Brasil, as duas seleções já haviam desperdiçado um arremesso de sete metros cada. Depois que a Noruega empatou a partida, Vini voltou a colocar o Brasil em vantagem e abriu caminho para uma sequência de mais três gols — dois deles feitos quando o time estava com um a menos na quadra. Em desvantagem, os noruegueses buscaram a recuperação e passaram a desperdiçar menos chances, apesar das boas defesas de Ferrugem que neutralizou, em duas oportunidades o Sagosen, um dos melhores jogadores da atualidade.

À medida que o tempo passava, a partida foi ficando mais franca e a vantagem de quatro gols construída no começo do jogo, aos poucos, foi diminuindo. Assim como o Brasil conseguia marcar com Langaro, Silva e Chiuffa, os noruegueses, à base de uma forte defesa e rápidos contra-ataques, respondiam. Os europeus chegaram a transformar o 5 a 1 em 7 a 5.

Com 10 a 7 no placar, o Brasil teve a chance de abrir novamente uma vantagem de quatro gols em um contra-ataque, mas Torriani acabou acertando a bola na trave. Depois deste lance, a Noruega acertou o ataque seguinte, fez 10 a 8 e, em seguida, diminuiu a vantagem para apenas um gol. Apesar da pressão dos noruegueses, o Brasil terminou o primeiro tempo em vantagem: 13x12

No segundo tempo, o Brasil parece ter sentido o cansaço e viu os europeus virarem com tranquilidade. Depois que Chiuffa fez 14 x 12, o Brasil foi neutralizado pela defesa adversária e não conseguiu manter o ritmo ofensivo da primeira etapa. Liderados por Sagosen, os noruegueses fizeram três gols seguidos antes do relógio marcar 5 minutos minutos e, até o final da partida, só ampliaram a vantagem, chegando a estar cinco gols à frente (25 a 20).

Os brasileiros se esforçaram e até chegaram a diminuir a diferença para três gols — parte porque a Noruega jogou sem goleiro, o que permitiu Ferrugem fazer gols da sua área —, mas não foram páreos para o domínio noruegues que foi melhor durante todo o segundo tempo, e venceu a partida pelo placar de 27 a 24. A diferença de gols foi a mesma de chances de sete metros desperdiçadas pelos brasileiros.

O Brasil terá chance de se recuperar no próximo domingo, às 21h (horário de Brasília), domingo contra a França, que estreia contra a Argentina. As outras duas equipes do grupo A são Espanha e Alemanha.