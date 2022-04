Brasil define representantes da maratona aquática do Mundial de natação de Budapeste

Os representantes brasileiros na maratona de 10 km no Campeonato Mundial de Budapeste serão Guilherme Costa, Bruce Hanson e Viviane Jungblut. O trio conquistou as vagas nesta sexta-feira durante as provas do Campeonato Brasileiro, que aconteceu em São Bernardo do Campo (SP), no Billings Coutry Club. Ana Marcela Cunha, que já estava classificada, completará a seleção feminina para a prova dos 10 km.

Guilherme Costa foi o campeão na modalidade masculina no Campeonato Brasileiro, enquanto Bruce Hanson ficou em segundo lugar. O pódio foi fechado por Luís Felipe Loureiro. No feminino, Viviane Jungblut foi a campeã da prova. A italiana Rachele Bruni ficou com a segunda colocação e Cibele Jungblut ficou em terceiro.

"Gostei bastante da minha prova. Acredito que consegui nadar muito melhor do que da outra vez que competi nos 10 km. Agora estou bastante ansioso para competir este que vai ser meu primeiro Campeonato Mundial na Maratona Aquática", disse Guilherme.

Guilherme Costa também estará nas disputas dos 400m livre e 800m livre em Budapeste. Viviane Jungblut também havia conquistado lugar na seletiva para os 400m livre, 800m livre e 1500m livre em Budapeste. A nadadora falou sobre a vitória na prova do Campeonato Brasileiro nesta sexta.

"Foi uma prova muito dura como normalmente são os 10 km. Ainda mais vindo de uma semana de competição também na piscina. Agora é treinar ainda mais para o Mundial de Budapeste", afirmou Viviane.

OUTRAS DISPUTAS

A sexta-feira ainda contou com provas da Copa Brasil e do Troféu Ana Marcela Cunha. Nos 2,5 km da Copa Brasil, Carolina Marques venceu com tempo de 33m12, seguida de perto por Gabriela Soriano Santos e Maria Eduarda Soriano. No masculino, a prova foi vencida por Caua Muniz Soarez. Leandro Pinheiro e Frederico Mattos fecharam o pódio.

A prova Petiz de 500 m do Troféu Ana Marcela Cunha foi vencida por Isabella Sezerino no feminino e por Gustavo Davesac no masculino. As disputas seguem neste domingo com 5 km do Campeonato Brasileiro, 1,5 km e 5 km da Copa Brasil e 250 m do Troféu Ana Marcela Cunha.