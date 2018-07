Brasil disputa o bronze no vôlei sentado

O Brasil disputa hoje, às 9h30, a medalha de bronze no vôlei sentado. A seleção masculina acabou sendo derrotada pelo Irã na semifinal e agora enfrenta o Egito por um lugar no pódio. Para o técnico Fernando Guimarães, irmão do tricampeão olímpico José Roberto Guimarães, treinador da seleção feminina de vôlei, o terceiro lugar seria uma posição muito honrada.

Isso porque o Brasil nunca havia chegado às semifinais antes e sua melhor posição tinha sido o quinto lugar nos Jogos de Londres. Já o Irã é uma grande potência do vôlei sentado, tendo chegado a todas as finais desde 1988, com cinco títulos paralímpicos. Além disso, a equipe conta com o gigante Morteza Mehrzadselakjani, de 2,46 m, que mesmo sentado faz estragos na defesa adversária.

Para Anderson Ribas da Silva, jogador da seleção brasileira, a equipe tem de reagir já no próximo duelo para subir ao pódio. “Nós trabalhamos muito duro e ficamos bastante frustrados por ter perdido para o Irã. Mas agora precisamos levantar a cabeça, pois ainda fazemos parte da festa. Estamos na competição e será incrível conquistar uma medalha em casa. Espero vencer o Egito por 3 a 0”, afirmou o atleta.

Um dos trunfos da equipe é o apoio da torcida brasileira. A medalha pode ser a última do Brasil nos Jogos Paralímpicos e isso por si só já anima os jogadores a não decepcionar a massa em casa. “Não tem outro jeito de jogar quando estamos no nosso país. A torcida vibra bastante e é muito bom ter os fãs nos apoiando neste momento”, comentou Anderson.