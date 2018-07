Brasil é atropelado pelos EUA e cai nas quartas do polo aquático feminino

A seleção brasileira feminina de polo aquático chegou à quarta derrota em quatro partidas nos Jogos Olímpicos do Rio e foi eliminada nas quartas de final da competição. Nesta segunda-feira, o País foi atropelado pelos Estados Unidos por 13 a 3, no Estádio Aquático, e deu adeus ao torneio.

A derrota encerra uma campanha pífia do Brasil no Rio, sem nenhum resultado positivo após quatro jogos. Foram 46 gols sofridos e somente 16 marcados. O País inclusive só chegou às quartas de final porque nenhuma equipe é eliminada na primeira fase da competição (serve apenas para definir a ordem dos classificados).

Só que se não serviu para eliminar a seleção, as primeiras três derrotas fizeram o País terminar na última colocação do grupo e cruzar com o líder da outra chave, os Estados Unidos. E aí, a diferença técnica ficou escancarada nesta segunda. Logo no primeiro quarto, as norte-americanas abriram 5 a 0 no placar.

O segundo seguiu a mesma linha e terminou com 8 a 0. O atropelamento continuou no terceiro, com mais cinco gols norte-americanos sem resposta. Somente no último período, com o triunfo decidido, as brasileiras marcaram os seus três gols.

Se o polo aquático feminino foi eliminado nesta segunda, a seleção masculina ainda sonha com uma medalha no Rio. Nesta terça-feira, fará as quartas de final diante da poderosa Croácia, atual campeã olímpica e medalhista dos últimos cinco Mundiais.

