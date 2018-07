Brasil é goleado pelos EUA no goalball e vai disputar o bronze na Paralimpíada

O Brasil se esforçou, mas acabou sendo derrotado pelos Estados Unidos por 10 a 1 na semifinal masculina do goalball na Paralimpíada do Rio, nesta quinta-feira. Agora, vai disputar a medalha de bronze na sexta, contra o perdedor da partida entre Lituânia e Suécia, que será disputada ainda nesta quinta. O único gol da seleção foi marcado por Romário Marques.

No primeiro tempo, os Estados Unidos conseguiram abrir 4 a 1 no marcador, uma boa vantagem, graças a três pênaltis conquistados - nessas cobranças, fica apenas um goleiro na meta de 9 metros de largura. Três gols foram marcados por Tyler Merren e o outro foi de Joseph Hamilton.

No segundo tempo, o Brasil tentou equilibrar o confronto, mas a torcida só podia empurrar o time nos pedidos de tempo, já que na modalidade, o silêncio é imprescindível, pois os atletas, com vendas nos olhos, se guiam por um guizo dentro da bola. Só que depois de alguns minutos de equilíbrio, o Brasil passou a errar muito e tomou um gol atrás do outro.

Com pouco mais de cinco minutos para o final, os Estados Unidos tiveram mais um pênalti e mais uma vez Tyler Merren marcou. Na sequência, outro pênalti para os norte-americanos e a torcida brasileira vaiou, o que fez com que o sistema de som pedisse silêncio e respeito. Depois, os norte-americanos fizeram mais dois gols.

O Brasil ainda perdeu um pênalti, mostrando que não era mesmo um bom dia para a seleção, que chegou invicta até a semifinal da competição e é a atual vice-campeã mundial. Os EUA ainda marcaram mais dois, novamente com o artilheiro Tyler Merren, que decretou vitória fácil de sua equipe e vaga na final.