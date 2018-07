Brasil é vice em torneio e garante vaga no Pan no rúgbi sevens

A seleção brasileira masculina de rúgbi sevens conquistou neste domingo, no Torneio de Mar del Plata, a classificação para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, que serão disputados em julho deste ano. O time feminino já tinha lugar assegurado no torneio.

Na competição que valeu como a segunda etapa do Circuito Sul-Americano de Sevens, garantiam-se no Pan as equipes finalistas. O Brasil chegou à decisão vencendo o Paraguai por 26 a 5 na semifinal. Na final contra o Chile, os brasileiros perderam por 7 a 0, mas o principal objetivo, que era a vaga, já havia sido alcançado.

O campeão Chile também se classificou para o Pan. As duas seleções se juntaram a Uruguai, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Guiana e México, que já estavam garantidos. Estas são exatamente as oito equipes que estiveram nos Jogos de Guadalajara, em 2011, na primeira vez que a modalidade fez parte do Pan. Na ocasião, o ouro ficou com o Canadá, seguido de Argentina e Estados Unidos.