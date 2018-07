Brasil encara gigante iraniano de 2,46m em busca de vaga na final do vôlei sentado

O Brasil entra em quadra nesta sexta-feira com o desafio de derrotar o Irã para chegar à final do vôlei sentado masculino. Mas, não é apenas pela tradição que faz do país um adversário árduo. O Irã, dono de cinco medalhas de ouro e duas de prata tem um reforço de peso: um jogador com nada menos que 2,46m de altura.

Morteza Mehzradselakjani tem 28 anos (completa 29 neste sábado) e chama a atenção por onde passa por causa de sua altura. O jogador é considerado uma das dez pessoas mais altas do mundo e entrará em quadra para ajudar o Irã em busca da oitava medalha na modalidade. A atual campeã é a Bósnia, equipe que já perdeu para a equipe iraniana na Rio-2016 por 3 a 0 durante a fase classificatória. Além do gigante, o Irã também conta com mais sete reforços para reconquistar o topo do pódio na modalidade.

Mehzradselakjani foi descoberto por acaso pelo técnico Hadi Rezaei. O atleta, que até então não era praticante de nenhuma modalidade esportiva, participava de um programa de TV em que pessoas com algum tipo de deficiência mostram talentos incomuns. Mas, Mehzrad, como é conhecido, não chamou a atenção pelas suas limitações, mas sim por sua altura.

Ao contrário do nanismo que é considerado uma deficiência, o gigantismo não se enquadra nesta classificação. Contudo, aos 16 anos o atleta fraturou a pélvis enquanto andava de bicicleta, paralisando o crescimento da perna direita, o que resultou na diferença de 15cm a menos em relação à esquerda, fator que o permite jogar a Paralimpíada. Por isso, precisa de cadeira de rodas ou muletas para se locomover.

Mehzrad hoje é um dos principais jogadores do time iraniano e, de acordo com o técnico da equipe, em breve se tornará o melhor jogador de todos os tempos do vôlei sentado. Brasil e Irã se enfrentam no Riocentro nesta sexta-feira pela semifinal da modalidade às 20h30. O outro duelo por uma vaga na final é entre Egito e Bósnia às 18h30 também nesta sexta.