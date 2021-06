Brasil enfrenta Canadá, França e Fiji no rugby sevens feminino nos Jogos de Tóquio

A World Rugby (Federação Internacional de Rugby) realizou nesta segunda-feira o sorteio dos grupos feminino e masculino dos torneios de rugby sevens para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. São três chaves com quatro países cada, em ambos os gêneros, e a seleção brasileira feminina, conhecida como as Yaras, ficou no Grupo B junto com Canadá, França e Fiji. Vale lembrar que o Brasil não conseguiu a classificação entre os homens.

A seleção feminina caiu em um grupo difícil, com promessa de grandes emoções. O Canadá foi medalhista de bronze nos Jogos do Rio-2016 e esta é a única chave sem um país estreante em Olimpíadas. As Yaras ficaram na nona posição no evento disputado em casa e precisam avançar às quartas de final para superar essa posição em Tóquio.

A França venceu todos os seus adversários para se classificar para Tóquio-2020 por meio da repescagem, disputada em Mônaco no início deste mês. O Brasil, por sua vez, se classificou graças a uma vitória de 28 a 15 sobre a Colômbia, nas Eliminatórias da América do Sul. E, por fim, Fiji venceu Papua Nova Guiné e se classificou pela Oceania.

"O anúncio de hoje (segunda-feira) marca uma etapa muito emocionante no caminho para Tóquio. Estes serão certamente Jogos Olímpicos únicos. O rugby sevens é uma das prioridades da World Rugby. E a inclusão do esporte pela primeira vez no Rio-2016 teve um efeito profundo, atraindo cerca de 30 milhões de novos fãs em todo o mundo. Tóquio será um excelente local para as equipes inspirarem o mundo com os valores fundamentais do rugby, de solidariedade, integridade e respeito", disse Alan Gilpin, presidente executivo da World Rugby.

Atual campeã olímpica, a Austrália ficou no Grupo C, junto com Estados Unidos, China e o anfitrião Japão. O Grupo A ficou com Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Quênia e a equipe do Comitê Olímpico Russo.

No masculino, Nova Zelândia, Austrália, Argentina e Coreia do Sul ficaram no Grupo A. No Grupo B foram sorteados Grã-Bretanha, Japão, Canadá e Fiji, atual campeão olímpico. África do Sul, Quênia, Irlanda e Estados Unidos integram o Grupo C.

O formato de disputa é o mesmo de cinco anos atrás. Os times jogam dentro dos grupos e os oito melhores times independentemente dos grupos avançam para a fase eliminatória. O torneio acontecerá entre os dias 26 e 31 de julho, no Tokyo Stadium.