Brasil cai em grupo fácil no futebol masculino do Rio-2016

O Brasil teve sorte no sorteio dos grupos do futebol nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, realizado nesta quinta-feira. Ao menos entre os homens. A seleção masculina escapou de adversários fortes como Alemanha e Portugal e ficou no Grupo A, junto com África do Sul, Iraque e Dinamarca. Já a seleção feminina ficou no Grupo E, e terá pela frente China, Suécia e África do Sul na primeira fase.

O time masculino estreia em Brasília contra África do Sul, em 4 de agosto, às 16 horas. Três dias depois, joga novamente na capital federal contra o Iraque, encerrando a participação na primeira fase em Salvador, contra a Dinamarca, dia 10.

Já as mulheres pegam a China no dia 3 de agosto, no Rio, às 16 horas. Depois, duelam com a Suécia no dia 6, novamente no Rio, e fecham a fase inicial contra as sul-africanas no dia 9, em Manaus.

Em ambos os torneios, as seleções duelam com os adversários do próprio grupo. No masculino, as duas melhores de cada chave avançam diretamente para as quartas de final. Já no feminino, que conta com 12 times, os dois primeiros de cada grupo e mais os dois melhores terceiros colocados vão às quartas.

O sorteio foi realizado na manhã desta quinta-feira, no Maracanã, e contou com a participação de Ronaldinho Gaúcho, medalhista de bronze com a seleção nos Jogos de Pequim-2008, quando a seleção foi comandada por Dunga. Janeth, prata no basquete em Atlanta-1996 e bronze em Sydney-2000, Aline Pellegrino, prata no futebol em Atenas-2004 e Maurren Maggi, ouro no salto em distância em Pequim-2008, completaram o grupo responsável por tirar as bolinhas.

Pentacampeã do mundo, a seleção brasileira masculina nunca conquistou o ouro olímpico. A equipe chegou às finais em três oportunidades (Los Angeles-1984, Seul-1988 e Londres-2012), perdendo todas elas e ficando com a prata. O Brasil ainda levou o bronze em Atlanta-1996 e Pequim-2008.

A equipe feminina também vai em busca de seu primeiro ouro. O time chegou a duas decisões, em Atenas-2004 e Pequim-2008, ficando com a prata.

Confira como ficaram os grupos do futebol na Olimpíada do Rio:

MASCULINO

GRUPO A: Brasil, África do Sul, Iraque, Dinamarca.

GRUPO B: Suécia, Colômbia, Nigéria, Japão.

GRUPO C: Ilhas Fiji, Coreia do Sul, México, Alemanha.

GRUPO D: Honduras, Argélia, Portugal, Argentina.

FEMININO

GRUPO E: Brasil, China, Suécia, África do Sul.

GRUPO F: Canadá, Austrália, Zimbábue, Alemanha.

GRUPO G: Estados Unidos, Nova Zelândia, França, Colômbia.