Brasil fatura duas pratas e três bronzes no Mundial Júnior de Judô

As duas de prata foram conquistadas nesta segunda-feira, com Camila Nogueira (+78kg) e Leonardo Gonçalves (100kg). Antes, Rita Reis (44kg, categoria não olímpica), Daniel Cargnin (66kg) e Lincoln Neves (73kg) haviam conquistado medalhas de bronze.

O judô brasileiro tem tradição de formar campeões na base que depois repetem as conquistas no adulto. No Mundial Júnior de 2008, por exemplo, Sarah Menezes e Rafaela Silva foram campeãs, Mayra Aguiar ganhou prata, Victor Penalber bronze e Felipe Kitadai ficou em quinto.