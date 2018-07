Brasil fatura ouro e prata na bocha nos Jogos Paralímpicos

O Brasil conquistou medalhas de ouro e prata na bocha nesta segunda-feira, nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Competindo na Arena Carioca 2, os brasileiros levaram o ouro na disputa mista da classe BC3, a que conta com atletas que apresentam as limitações mais severas.

Na final, o time brasileiro derrotou por 5 a 2 a Coreia do Sul (equipe composta por Ho Won Jeong, Han Soo Kim e Ye Jin Choi). O time nacional contou com Antonio Leme, Evani Soares da Silva e Evelyn de Oliveira. Curiosamente, o Brasil havia sido derrotado por este mesmo time sul-coreano no domingo, na disputa na fase de grupos.

Contando com o apoio maciço da torcida, os estreantes em Paralimpíadas dominaram o rival desde o início, num resultado que surpreendeu, uma vez que a equipe da Coreia do Sul é a atual número um do ranking e campeã paralímpica em Pequim-2008.

A classe BC3 é a mais inclusiva da bocha, que já é considerada a modalidade que permite a maior participação de atletas com deficiências. Nesta classe, os atletas apresentam limitações mais severas na movimentação dos braços, pernas e tronco. Por isso, utilizam recursos como rampas e calhas para ajudar no lançamento da bola.

Em outra final disputada nesta segunda-feira, o Brasil ficou com a prata na disputa mista na classe BC4, que conta com atletas com menos limitações, capazes de lançar a bola com uma ou as duas mãos.

Na decisão do ouro, o time brasileiro foi batido pela Sérvia por 4 a 2. Dirceu Pinto, Eliseu dos Santos e Marcelo dos Santos conquistaram a prata para o Brasil, enquanto os sérvios Samuel Andrejcik, Michaela Balcova e Robert Durkovic levaram o ouro.