Brasil fatura prata no 4x50m livre na Paralimpíada do Rio

O Brasil conquistou a medalha de prata no revezamento 4x50 metros livre dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. O quarteto misto formado por Clodoaldo Silva, Joana Maria Silva, Susana Schnarndorf Ribeiro e Daniel Dias chegou em segundo na final disputada na noite desta sexta.

A China venceu a prova com novo recorde mundial (2min18s03) e levou a medalha de ouro. A Ucrânia faturou o bronze, com o tempo de 2min30s66.

A prova é disputada com atletas de diferentes deficiências. Clodoaldo foi o primeiro a entrar na piscina pelo País, enquanto Daniel Dias fechou a disputa. O time nacional terminou a prova com o tempo de 2min25s45. Com a prata, Daniel chegou a sua 17ª medalha em Jogos Paralímpicos.

Festa para os heróis brasileiros no pódio do revezamento 4x50 livre misto. Parabéns, guerreiros! #natação pic.twitter.com/idLmnHSBTu — Brasil 2016 (@Brasil2016) 10 de setembro de 2016

A final disputada no Estádio Aquático Olímpico foi assistida por um grande público, que apoiou muito os competidores do País. Eles deixaram a piscina ovacionados.