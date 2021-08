Brasil ganha mais medalhas, chega a 14 e mira recorde: veja quem já subiu ao pódio em Tóquio

Se o dia anterior havia sido um desastre para o Brasil nos Jogos Olímpicos, 24 horas depois a maré virou em Tóquio. O Time Brasil aumentou sua cota de medalhas e agora se aproxima das 20 que o Comitê Olímpico do Brasil (COB) projetou. Não será fácil alcançar a marca, mas uma das apostas é em modalidades por equipe, como o futebol, que passou pelo México e chegou à final diante da Espanha, ou ainda da boxeadora Bia Ferreira, que já garantiu no mínimo o bronze.

Leia Também TEMPO REAL: Acompanhe tudo que acontece nos Jogos Olímpicos de Tóquio

O Brasil tem 14 medalhas, sendo três delas de ouro, já contando com a dupla da vela formada por Martine Grael e Kahena Kunze. Elas chegaram em primeiro lugar na madrugada e conquistaram o bi da modalidade - também festejaram o feito no Rio, em 2016.

O Time Brasil ocupa a 18ª posição na classificação geral do quadro. Nada mal para um país que ainda precisa crescer muito em vários esportes olímpicos, com mais apoio principalmente. Outros três países também possuem três medalhas de ouro. São eles Canadá, Suíça e Croácia.

Para o leitor não se perder na contagem de conquistas, o Estadão faz um resumo dos brasileiros que já subiram ao pódio nos Jogos de Tóquio. Anote aí:

Rayssa Andrade

Mayra Aguiar

Italo Ferreira

Daniel Corgnin

Rebeca Andrade (duas)

Laura Pigosse e Luisa Stefani

Bruno Fratus

Kelvin Hoefler

Alison dos Santos

Abner Teixeira

Bia Ferreira

Thiago Braz

Fernando Scheffer

A China continua liderando o ranking de conquistas com 32 medalhas de ouro e 69 pódios no total, seguidos pelos Estados Unidos, que somam 24 ouros e 73 na somatória. Ninguém tem mais conquistas do que o time americano. Os anfitriões japoneses ocupam a terceira colocação, com 19 conquistas de ouro e 36 no geral. Na reta final dos Jogos, esse posicionamento não deve mais se alterar.

O Brasil pode subir no quadro com possíveis conquistas no futebol e vôlei masculino e feminino, por exemplo. Até o momento, há 84 países premiados com medalhas nos Jogos de Tóquio.