Brasil ganha sua primeira medalha nos Jogos Olímpicos da Juventude

O Brasil conquistou neste domingo sua primeira medalha nos Jogos Olímpicos da Juventude, que estão sendo disputados em Buenos Aires, na Argentina. O quarteto da natação formado por André Calvelo, Lucas Peixoto, Rafaela Raurich e Ana Carolina Vieira chegou na segunda posição, ganhando a medalha de prata no revezamento 4x100 metros livre misto. A Rússia ficou com o ouro.

"A gente já imaginava que os russos viriam fortes, até porque tem grandes atletas. Na prova eliminatória, eles pouparam seus três melhores nadadores e quase não pegaram a final", comentou Calvelo, que ainda vai disputar o revezamento masculino e as provas de 50m e 100m livre.

O expressivo resultado ocorre em uma disputa com homens e mulheres juntos, justamente em um evento que prega a igualdade de gênero. Para se ter uma ideia, pela primeira vez a quantidade de atletas mulheres é igual a de homens. São 4 mil esportistas no total, metade masculina e metade feminina.

"É muito bom ter essa igualdade", comentou Ana Carolina. Sua companheira Rafael Raurich completou. "Nosso revezamento é bem entrosado e nos damos bem fora da piscina", continuou. O quarteto ficou emocionado ao subir ao pódio e sabe que uma medalha nesta competição será ótima para o currículo deles.

No primeiro dia de competição, esta foi a única medalha do Brasil. No triatlo, Giovanna Lacerda ficou na 14ª posição. No tênis de mesa, Guilherme Teodoro ganhou uma partida e perdeu outra, enquanto Bruna Takahashi venceu seu único jogo do dia. No judô, João Santos perdeu na repescagem e não chegou à disputa do bronze. No ciclismo BMX, Maitê Naves chegou na final, mas acabou na oitava posição.