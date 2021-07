Brasil ganha uma posição no quadro de medalhas de Tóquio com prata de Rebeca e bronze de Mayra

As conquistadas de Rebeca Andrade e Mayra Aguiar nesta quinta-feira fizeram o Brasil subir apenas uma posição no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A delegação brasileira soma sete pódios e está no 17º lugar geral, uma posição à frente da Suíça. A briga pelo topo continua acirrada entre China, Japão e Estados Unidos.

A vantagem do Brasil para os suíços está no bronze conquistado por Mayra Aguiar. A judoca derrotou a sul-coreana Hyunji Yoon com um ippon na categoria até 78 kg para subir pela terceira vez no pódio em uma edição dos Jogos Olímpicos, repetindo o feito de Londres-2012 e Rio-2016.

A outra medalha brasileira nesta quinta-feira foi responsável pelo salto de uma posição no quadro. Rebeca Andrade deu um show de talento e conquistou um resultado histórico no Centro de Ginástica de Ariake. A ginasta foi prata no individual geral, atrás apenas de Sunisa Lee, dos Estados Unidos. O bronze ficou com Angelina Melnikova, do Comitê Olímpico Russo.

O Brasil tem uma medalha ouro (Italo Ferreira, no surfe), três de prata (Kevin Hoefler e Rayssa Leal, ambos no skate street, e Receba Andrade, no individual geral da ginástica) e três de bronze (Daniel Cargnin e Mayra Aguiar, no judô, e Fernando Scheffer, na natação). A Suíça, em 18º, soma um ouro, três pratas e dois bronzes.

Lá no alto do quadro de medalhas acontece uma briga ferrenha. Nesta quarta-feira, Japão e China travaram uma batalha pelo primeiro lugar, com diversas mudanças de posição, até que os chineses fecharam na frente. São 31 medalhas, sendo 15 de ouro, sete de prata e nove de bronze. O Japão soma 25 pódios, com 15 ouros, quatro pratas e seis bronze. Os Estados Unidos estão logo atrás, com 38 medalhas (14 ouros, 14 pratas e 10 bronzes).