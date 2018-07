Brasil garante vaga nas quartas do handebol masculino sem entrar em quadra

A seleção brasileira masculina de handebol está classificada para as quartas de final da Olimpíada do Rio. Antes mesmo de entrar em quadra pela última rodada da fase de grupos diante da Suécia, nesta segunda-feira, o País da casa foi favorecido pela derrota da Polônia para a Eslovênia.

A expectativa era de que o Brasil definisse a classificação às 16h40 desta segunda, mas pela manhã, a Polônia, concorrente direta pela vaga, perdeu por 25 a 20 para a Eslovênia e já não pode mais ultrapassar o time brasileiro, independentemente do resultado da partida da tarde.

Com isso, o Brasil já está classificado. A seleção está na terceira posição do Grupo B com cinco pontos, e confirmou uma das quatro vagas da chave para a próxima fase, já que não pode mais ser ultrapassado por dois países. O confronto contra a Suécia deverá apenas definir em qual posição o País avançará.

A vaga antecipada confirma o ótimo momento do handebol brasileiro naos Jogos Olímpicos. Se o time masculino conseguiu a classificação nesta segunda, o feminino já havia avançado como primeiro colocado do grupo no último domingo, após a vitória sobre Montenegro.

