Brasil leva bronze e encerra jejum na despedida do futebol de 7 das Paralimpíadas

Na despedida do futebol de 7 das Paralimpíadas, a seleção brasileira enfim voltou ao pódio na modalidade, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. Com uma vitória sobre a Holanda por 3 a 1, no estádio de Deodoro, a equipe da casa faturou a medalha de bronze, após bater na trave nas últimas duas edições dos Jogos.

Em Pequim-2008 e Londres-2012, a seleção brasileira foi derrotada na disputa do terceiro lugar, ficando sem medalha. No Rio, o time da casa tinha sua última chance de retornar ao pódio, uma vez que a modalidade sairá do programa paralímpico nos Jogos de Tóquio, em 2020.

Sob os olhares de Cafu, que acompanhou a partida das arquibancadas, o Brasil contou com Leandrinho para decidir o jogo. Ele marcou os três gols brasileiros - Schuitert anotou o único gol holandês. O Brasil dominou desde o começo e já vencia por 2 a 0 quando o rival descontou.

A disputa do ouro será entre o Irã e a Ucrânia ainda nesta sexta-feira. Os iranianos foram os responsáveis por derrotar o Brasil na semifinal. Se vencer na final, a equipe iraniana se tornará a mais vitoriosa da modalidade paralímpica.