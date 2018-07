Brasil leva mais 3 ouros no Sul-Americano de Natação Só a delegação brasileira masculina foi bem no segundo dia de disputas das provas de natação do Campeonato Sul-Americano, em Assunção, no Paraguai. O Brasil ganhou as três medalhas de ouro em jogo entre os homens: 50m peito, 200m costas e 400m livre. No feminino, entretanto, faturou apenas uma prata.