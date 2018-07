Brasil pegará Argentina na 1ª fase do basquete masculino do Rio-2016

Um sorteio realizado nesta sexta-feira determinou alguns dos adversários das seleções masculina e feminina do Brasil no torneio de basquete dos Jogos Olímpicos do Rio. E embora já estivesse definido que não poderia pegar os Estados Unidos na fase de grupos do torneio masculino, a equipe dirigida por Ruben Magnano caiu em um grupo considerado complicado, liderado pela Espanha, e que conta com a rival Argentina e a forte Lituânia.

O Brasil está no Grupo B do torneio masculino de basquete da Olimpíada, liderado pela vice-campeã olímpica Espanha. E agora sabe que também precisará encarar a Argentina, sua algoz nas quartas de final dos Jogos de 2012, além da Lituânia, semifinalista no último Mundial de Basquete e atual vice-campeã europeia.

O outro adversário que a seleção conheceu nesta sexta-feira foi a Nigéria. O sexto participante do Grupo B ainda está indefinido e virá de um dos três torneios pré-olímpicos que serão realizados no início de julho. Um desses qualificatórios, em Turim, determinará o oponente brasileiro. E os seus participantes serão Grécia, México, Irã, Tunísia, Croácia e Itália.

Favorita a mais uma vez conquistar a medalha de ouro, a seleção dos Estados Unidos lidera o Grupo A do torneio de basquete masculino, considerado mais fácil. Os norte-americanos terão pela frente a Venezuela, a China e a Austrália. Os outros dois participantes vão sair dos outros torneios pré-olímpicos.

TORNEIO FEMININO

O sorteio da competição feminina do basquete no Rio-2016 tirou o Brasil da rota dos Estados Unidos na primeira fase. A seleção está no Grupo A e terá pela frente o Japão, campeão asiático, e a forte Austrália, campeã da Oceania. Os outros três representantes da chave vão sair do classificatório.

Os Estados Unidos, por sua vez, estão no Grupo B. As norte-americanas conheceram três adversárias nesta sexta. São elas: o Canadá, a Sérvia e Senegal. Outras duas seleções vão sair do Pré-Olímpico Mundial.

Esse classificatório será disputado em junho por França, Espanha, Bielo-Rússia, Turquia, Cuba, Argentina, Venezuela, Camarões, Nigéria, China, Coreia do Sul e Nova Zelândia, em Nantes.

FÓRMULA DE DISPUTA E GRUPOS

Os dois torneios terão a mesma fórmula de disputa, com as seis seleções de cada grupo se enfrentando. Os quatro melhores de cada chave se classificam às quartas de final. Os vencedores vão avançando até a disputa da grande decisão. O basquete no Rio-2016 será realizado entre 6 e 21 de agosto.

BASQUETE MASCULINO

Grupo A: Classificado do Pré-Olímpico 1, Estados Unidos, Venezuela, Classificado do Pré-Olímpico 2, China e Austrália

Grupo B: Argentina, Espanha, Brasil, Lituânia, Classificado do Pré-Olímpico 3 e Nigéria

BASQUETE FEMININO

Grupo A: Classificado Pré-Olímpico 5, Japão, Brasil, Austrália, Classificado Pré-Olímpico 3 e Classificado Pré-Olímpico 1

Grupo B: Canadá, Classificado Pré-Olímpico 4, Estados Unidos, Senegal, Sérvia e Classificado Pré-Olímpico 2.