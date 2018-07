Brasil perde a 1ª no futebol de 7, mas avança à semifinal no Rio-2016

A seleção brasileira de futebol de 7 perdeu a primeira nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, no estádio de Deodoro. O Brasil foi derrotado pela Ucrânia por 2 a 1. Apesar do revés, o time garantiu a vaga na semifinal, por terminar a fase de grupos na segunda colocação da chave A.

Wesley marcou o único gol do Brasil, enquanto os ucranianos balançaram as redes com Artem Krasylnykov e Edhar Kahramanian. Garantido no mata-mata, a seleção vai enfrentar agora a equipe do Irã, em busca de uma vaga na final.

O duelo, marcado para esta quarta-feira, terá sabor de revanche para os brasileiros porque foram os iranianos que deixaram o Brasil fora do pódio nos Jogos de Londres-2012. Há quatro anos, o Irã bateu o Brasil na disputa da medalha de bronze.

Não foi o único revés sofrido pelo Brasil nos esportes coletivos nesta segunda-feira, no Rio. No basquete masculino em cadeira de rodas, a equipe nacional foi superada pela Alemanha por 73 a 61, na Arena Olímpica do Rio.

Apesar do revés, o Brasil terminou a fase de grupos na terceira colocação da chave B, assegurando seu lugar nas quartas de final. Seu próximo adversário será a Turquia, na noite desta terça-feira.

Houve derrota também no basquete feminino. O Brasil foi superado pelo Canadá pelo placar de 82 a 49. A equipe brasileira já estava classificada para as quartas de final, porém buscava a vitória para evitar um confronto com o time norte-americano, grande favorito ao ouro. Sem sucesso, as brasileiras terão que encarar as americanas nesta terça-feira, em duelo valendo vaga na semifinal.

Somente a equipe feminina de goalball "salvou" o Brasil nos esportes coletivos nesta segunda. O time da casa venceu Israel por 7 a 2, com quatro gols de Victoria Amorim e três de Ana Carolina. Com o resultado, o Brasil se reabilitou da derrota sofrida para o Japão na rodada passada. O triunfo desta segunda também garantiu as brasileiras nas quartas de final, quando enfrentarão a Argélia, nesta terça.

QUADRO DE MEDALHAS

A delegação brasileira teve seu melhor dia na Paralimpíada nesta segunda-feira. Foram nada menos que dez medalhas conquistadas, sendo três de ouro. Somente na natação foram quatro pódios.

Com estes resultados, o Brasil segue na quinta colocação geral no quadro de medalhas. A delegação anfitriã soma 35 medalhas, sendo nove douradas, sustentando a posição que era a meta estabelecida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro antes do início dos Jogos.

A liderança segue com a China, com 118 medalhas (50 de ouro). A Grã-Bretanha ocupa o segundo posto geral, com 63 medalhas (28 de ouro), enquanto a surpreendente Ucrânia aparece em terceiro lugar, com 61 pódios (22 de ouro). Os Estados Unidos estão em quarto, com 46 medalhas (16 de ouro).