Brasil perde para o Egito em cinco sets e fica sem medalha no vôlei sentado

O Brasil perdeu a chance de conquistar uma nova medalha no último dia da Paralimpíada do Rio. Neste domingo, a equipe de vôlei sentado do País caiu na disputa do bronze em uma partida emocionante com o Egito, que venceu por 3 sets a 2, com parciais de 28/26, 29/31, 19/25, 25/22 e 15/13, no Pavilhão 6 do Riocentro.

O time brasileiro já havia sido derrotado por este mesmo adversário na primeira fase da competição, também por 3 a 2. Ainda assim, avançou às semifinais, na qual caiu por 3 a 0 para o Irã. Os iranianos, aliás, decidem a medalha de ouro ainda neste domingo, diante da Bósnia-Herzegovina.

Com a derrota, o Brasil só pode ganhar novas medalhas neste último dia de competições nas disputas das maratonas. O País tenta melhorar o desempenho, já que caiu de rendimento nos últimos dias e ocupa, agora, somente a oitava colocação no quadro de medalhas, com 14 de ouro, 29 de prata e 28 de bronze.